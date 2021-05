Leeds annonce deux départs

Ce matin, Leeds United a annoncé les départs de Pablo Hernandez (36 ans) et de Gaetano Berardi (32 ans) à l'issue de la saison. Alors que premier avait un contrat allant jusqu’en juin 2022, le second avait un bail qui arrivait à expiration cet été. Artisans du renouveau de Leeds et de la promotion des Peacocks en Premier League, ils n’entraient plus dans les plans de Marcelo Bielsa cette saison.

La suite après cette publicité

« Gaetano et Pablo auront tous deux toujours une place dans l'histoire de Leeds United, des moments que les supporters chériront à jamais et ils seront toujours les bienvenus à Elland Road. Nous souhaitons aux deux joueurs le meilleur pour l'avenir et nous sommes sûrs que les supporters leur donneront un bel adieu lors du dernier match de la saison dimanche contre West Bromwich Albion », explique le club à travers le communiqué publié.