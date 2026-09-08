« Mbappé semble vouloir devenir un Cristiano Ronaldo au rabais » : un journaliste espagnol flingue Kylian Mbappé

La sortie médiatique de Kylian Mbappé continue de faire jaser. En Espagne, le journaliste Raul Varela, qui officie sur Radio Marca, a flingué le capitaine de l’équipe de France, qui estime avoir ses chances de remporter le Ballon d’Or 2026. «Une pâle imitation de Cristiano Ronaldo. C’est ce que Kylian Mbappé semble tellement déterminé à devenir. Hier, à la surprise générale, il a perdu le contrôle du discours en salle de presse et a donné la pire impression possible (…) Hier, nous avons appris beaucoup de choses. Mbappé ne défend pas comme Dembélé parce qu’il marque plus de buts que lui. Mbappé connaît très bien le football et l’analyse, mais d’une manière diamétralement opposée à ceux qui pensent que ses buts, pris individuellement, ne valent pas autant que d’autres.»

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Il a ajouté : « Mbappé voterait pour lui-même pour le Ballon d’Or et Mbappé est entré dans l’histoire avec la France malgré le fait qu’un certain Pedro Porro, arrière droit d’une équipe qui a joué toute l’année pour éviter la relégation de la Premier League, l’ait rayé de la carte au stade de Dallas. Je m’attendais à une version plus humble, plus introspective. Il a ressorti son mantra du « pourquoi » pour tenter de détourner l’attention du problème essentiel. Mbappé rate bien plus d’occasions qu’il n’en marque, et il y en a beaucoup.» Voilà KM10 rhabillé pour l’hiver et toutes les autres saisons.