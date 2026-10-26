Ballon d’Or : Harry Kane et Michael Olise sont arrivés à Londres

La délégation du Bayern Munich vient d’arriver à Londres à quelques heures du début de la 70e cérémonie du Ballon d’Or. Le groupe bavarois est emmené par son attaquant Harry Kane, qui a fait le déplacement accompagné de plusieurs coéquipiers.

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🔴⚪️ Die Delegation des FC Bayern ist in London eingetroffen. Neben Harry Kane sind auch Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano und Lennart Karl am Start. #BallonDor @SkySportDE https://t.co/dMz4AKP80R — Kerry Hau (@kerry_hau) October 26, 2026

Michael Olise, Luis Diaz et Dayot Upamecano sont aussi présents dans la capitale anglaise pour assister à la soirée. Le Bayern sera bien représenté lors de cet événement majeur du football mondial, alors que les différentes délégations commencent à rejoindre Londres pour la cérémonie.