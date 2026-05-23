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Coupe de France

Le magnifique message d’amour d’Allan Saint-Maximin au RC Lens

Par Allan Brevi
1 min.
Allan Saint-Maximin @Maxppp
Lens 3-1 Nice

Arrivé cet hiver au RC Lens en provenance du Mexique, Allan Saint-Maximin a probablement réalisé les six mois les plus efficaces de sa carrière. L’ailier français a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues, devenant l’un des grands artisans de la qualification des Sang et Or pour la prochaine Ligue des Champions. Mieux encore, Lens a remporté ce vendredi soir la première Coupe de France de son histoire, un succès historique auquel Saint-Maximin a largement contribué, avant d’adresser un magnifique message d’amour au club et à Jean-Louis Leca.

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Allan Saint-Maximin
Il y a quelques mois, jamais je n'aurais imaginé être là et vivre ces émotions...

Le destin m'a emmené à Lens, et j'y ai découvert un vestiaire comme j'en ai rarement connu. Un peuple Lensois au grand cœur. Une aventure sportive incroyable, et avec en prime cette conclusion historique 🏆

Jean-Louis, tu m'as remercié pour les efforts faits pour rendre mon arrivée possible... Mais c'est moi qui te dis MERCI de m'avoir permis de vivre ça 🤍

Et évidemment merci à vous, peuple Sang et Or, merci pour tout, je n'oublierai jamais ❤️💛
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« Il y a quelques mois, jamais je n’aurais imaginé être là et vivre ces émotions… Le destin m’a emmené à Lens, et j’y ai découvert un vestiaire comme j’en ai rarement connu. Un peuple lensois au grand cœur. Une aventure sportive incroyable, et avec en prime cette conclusion historique. Jean-Louis, tu m’as remercié pour les efforts faits pour rendre mon arrivée possible… Mais c’est moi qui te dis MERCI de m’avoir permis de vivre ça. Et évidemment merci à vous, peuple Sang et Or, merci pour tout, je n’oublierai jamais », a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux. En fin de contrat, l’avenir de l’attaquant est encore à étudier.

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