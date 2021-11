Ligue des Champions : quel PSG contre Manchester City ?

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino peut être soulagé. Pour l'une des premières fois depuis le début de la saison, le technicien argentin va disposer de presque tous ses hommes forts au meilleur des moments de cette première partie de saison : le choc qui va l'opposer à Manchester City ce mercredi pour une presque finale du groupe A (rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato). La victoire est impérative pour prendre la première place du groupe et se faciliter la suite en 8e de finale.

«Aujourd'hui, c'était aussi une préparation du match de mercredi (contre City en Ligue des Champions), et on voulait le faire de la meilleure des façons possibles. On est content de la victoire mais maintenant il faut aller de l'avant», confirmait Kehrer. Déjà contre Nantes ce samedi, Pochettino ne déplorait que les absences de Donnarumma, Ramos, Kimpembe, Rafinha et Draxler. À part l'ancien milieu de terrain du Barça, dont le nom n'a pas été inscrit sur la liste pour la C1, et l'Allemand, blessé pour 4 à 5 semaines, tout le monde devrait être apte pour le grand rendez-vous. Il faudra alors faire des choix qui ne seront pas évidents.

Du choix à toutes les lignes

À commencer par le poste de gardien de but puisque Donnarumma sera remis sur pieds après une trêve internationale délicate. Pour le moment, c'est Navas qui a le plus joué depuis le début de saison (12 titularisations à 7) mais il s'est fait exclure en championnat samedi. Ce rouge peut-il changer la donne dans l'esprit de l'entraineur ? En défense, Pochettino devrait privilégier un système à 4, qu'il pourrait faire évoluer en fonction des évènements à l'Etihad Stadium.

Si les présences de Hakimi et de Nuno Mendes dans les couloirs ne font guère de doute, la charnière sera composée de Marquinhos plus un. Préservé contre Nantes après la trêve, le Brésilien devrait bien faire équipe avec son compagnon habituel, Presnel Kimpembe, mais ce dernier revient de blessure et se trouve dans une période de méforme. Seulement, il est difficile de croire que Pochettino titulariserait Ramos pour sa première sortie de la saison dans un tel match...

Le trio offensif devrait être reconduit

«On va suivre l'évolution (pour Marquinhos et Kimpembe) et on décidera le moment venu pour prendre la meilleure solution. Mais on est confiant pour qu'ils puissent être là pour le match (à Manchester City)», prévenait Pochettino en conférence de presse après Nantes. Il reste alors Kehrer et Diallo, l'international sénégalais ayant une longueur d'avance, surtout s'il faut jouer axe gauche.

Dans l'entrejeu aussi, c'est l'embouteillage. De retour à la compétition face aux Canaris (et capitaine), Verratti sera sans doute aligné aux côtés de Gueye et probablement de Wijnaldum. Auteur d'un doublé, le Néerlandais a impressionné à Leipzig mais il est sous la menace d'Herrera, qui se trouve dans de bonnes dispositions depuis la reprise. Paredes, revenu à la compétition ce week-end, part lui avec une longueur de retard, d'autant qu'il a semblé légèrement touché à sa sortie contre Nantes. Enfin, devant Pochettino devrait reconduire son trio de stars, Mbappé, Messi et Neymar, si bien sûr le Brésilien est apte, lui qui se remet tout juste d'une douleur aux adducteurs...