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Liverpool : Carragher pas convaincu par l’option Barcola

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ousmane Dembélé en action avec le PSG. @Maxppp

Liverpool a jeté son dévolu sur Bradley Barcola. Les Reds sont prêts à passer à l’action, mais cela ne convainc pas forcément tous les amoureux du club, à l’image de son ancien défenseur, désormais consultant vedette de Skysports, Jamie Carragher. Qui a fait une remarque pleine de bon sens.

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« Non, il joue sur l’aile opposée ! », a ainsi répondu Carragher à une publication de Skysports demandant si Barcola pouvait remplacer Salah. « Le LFC compte actuellement trois joueurs capables d’évoluer à gauche — Rio Ngumoha, Cody Gakpo et Florian Wirtz — mais personne pour jouer à droite. (…) Je ne suis pas convaincu par cette option. Il faut absolument un ailier droit ! »

Pub. le - MAJ le
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