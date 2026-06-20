Real Madrid : Bernardo Silva va déjà faire une victime

Quel rôle pourrait être attribué à Bernardo Silva dès son arrivée au Real Madrid la saison prochaine ? Pour le moment, les journalistes espagnols se posent la question, après ce transfert conclu mercredi. Les arrivées d’Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Marc Cucurella n’ont pas d’impact, mais il n’est pas impossible que d’autres renforts débarquent dans la capitale comme Enzo Fernández. Dans l’émission El Larguero de Cadena SER, Antonio Romero a aussitôt évoqué Bernardo Silva comme un appui pour le milieu de terrain défensif. Proche d’un poste de numéro 8, le nouveau madrilène pourrait avoir une totale possession du ballon.

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Seulement voilà, ce mouvement pourrait faire une victime au milieu de terrain. Avec l’arrivée du joueur de 31 ans, le rôle d’Arda Guler pourrait être encore plus précaire. « J’aimerais voir Güler sous les ordres de Mourinho. Je ne dis pas que je veux le voir titulaire, mais j’aimerais le voir jouer. Or, avec le Güler que nous avons vu cette année, il est loin d’être un titulaire régulier sous Mourinho » a indiqué le journaliste, avant d’alimenter le débat. « Mourinho veut des joueurs immédiatement performants. Des vétérans dont on sait qu’ils seront performants dès la première minute. Bernardo Silva partagerait donc le milieu de terrain avec Tchouaméni ». Le technicien portugais va devoir trancher.