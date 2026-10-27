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Premier League

Manchester United va devoir payer pour son futur coach

Par Aurélien Macedo
1 min.
Michael Carrick @Maxppp

Actuellement seizième de Premier League avec seulement 7 points en 8 matches, Manchester United est en crise sur ce début de saison. Les Red Devils envisagent d’ailleurs de licencier leur coach Michael Carrick suite aux mauvais résultats enregistrés jusqu’à présent. Pour autant, l’ancien milieu de terrain ne va pas encore être viré.

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Selon The Guardian, le club mancunien n’envisage pas de le licencier avant de lui avoir trouvé un remplaçant. Il va donc diriger l’entraînement ce mardi. Le directeur du football, Jason Wilcox, pousse pour que la succession soit confiée à Eddie Howe, l’ancien coach de Newcastle. Ce dernier qui a quitté les Toons en juillet dispose d’une clause. Le club qui viendra le débaucher devra débourser 3 millions de livres sterling à Newcastle, soit le montant restant dans son contrat. À noter que Christopher Vivell, le directeur du recrutement, pousse de son côté en faveur de Julian Nagelsmann.

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