Barrage L1-L2 : Nice se prépare à la catastrophe contre Saint-Étienne

Comme Reims l’an dernier, Nice a dû composer avec une fin de saison à double enjeu : une finale de Coupe de France et un barrage crucial face à Saint-Etienne pour sa survie dans l’élite. Le premier rendez-vous a mal tourné face à Lens samedi soir (défaite 3-1), et les Niçois espèrent désormais échapper au même destin que les Rémois, battus par Metz en barrages l’an passé après avoir perdu face au PSG en finale de Coupe.

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Les hommes de Puel devront, pour ça, afficher un tout autre visage que celui de leur fin de saison catastrophique. Celui qui avait conduit des supporters à envahir la pelouse après le dernier match à domicile face à Metz. D’ailleurs, les Azuréens joueront leur barrage retour à huis clos vendredi prochain. Et il n’est pas exclu que d’autres absences viennent s’ajouter à celles de leurs supporters.

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Nice a envoyé un courrier à Vincent Labrune

Comme le révèle le journal L’Équipe, Nice craint de ne pas pouvoir compter sur certains de ses internationaux lors du match retour, possiblement retenus par leurs engagements en sélection. Cela pourrait notamment concerner l’international algérien Hicham Boudaoui, un des meilleurs joueurs niçois, mais aussi le défenseur ghanéen Kojo Peprah Oppong, également titulaire. En ce qui concerne le latéral tunisien Ali Abdi, il pourrait même être retenu par sa sélection dès le match aller.

Cette situation a amené Nice à adresser un courrier à Vincent Labrune ces dernières heures. Les dirigeants du GYM espèrent que le patron de la Ligue trouvera une solution à ce problème auprès des fédérations concernées. Par le biais de ce courrier, le club a aussi informé Labrune qu’il se réservait le droit de saisir les juges afin d’obtenir une réparation du préjudice que pourrait lui faire subir la Ligue en programmant ces deux barrages sur des dates FIFA. Pas le meilleur contexte pour préparer son match le plus important de l’année…