La promesse d'Olivier Giroud à Lionel Messi, l'Espagne s'enflamme pour l'incroyable transfert d'Endrick

Giroud veut jouer un sale tour à Messi

En Angleterre, cette finale de Coupe du Monde fait les gros titres et c'est une déclaration d'Olivier Giroud au média The Atletic qui fait énormément réagir outre-Manche ! Le Daily Mirror fait sa Une là-dessus et placarde que «la France va gâcher le rêve de Coupe du Monde» de la Pulga. «Giroud dit que la France est déterminée à gâcher la mission de Lionel de dominer le monde.» Même son de cloche chez le Daily Star qui estime que «les choses pourraient mal tourner» pour Messi et l'Albiceleste. «Olivier Giroud veut apprivoiser le GOAT en ruinant la fête de Lionel», écrit le tabloïd. On retrouve le message fort du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France également sur la couverture du Daily Express qui y va encore plus fort en placardant que la France veut «mettre Messi dans le pétrin». «Giroud est confiant dans la capacité de la France à arrêter Lionel et à soulever à nouveau le trophée», indique le canard. Bref, Messi et l'Argentine sont prévenus, Giroud ne va rien lâcher pour s'offrir une nouvelle Coupe du Monde.

«Le crack du futur a été signé»

À Madrid, le Real a annoncé le transfert de la pépite brésilienne Endrick hier. Comme l'annonce Marca sur sa Une : «le crack du futur a été signé» ! «Le Real Madrid annonce la signature de la star brésilienne. Le contrat est d'une valeur de 35 M€ plus 25 M€ de bonus. Il arrivera à l'été 2024. Il a signé pour six saisons.» Et ce transfert incroyable fait aussi les gros titres de AS qui estime que ce petit génie du foot va marquer «les buts du futur» ! «Madrid et Palmeiras officialisent l'accord pour le joyau brésilien de 16 ans. Le club merengue devance le PSG, le Barça et Chelsea.» Un sacré coup réalisé par la Casa Blanca !

Mourinho, option numéro 1 du Portugal

Au Portugal, c'est officiel depuis hier soir, Fernando Santos n'est plus le coach de la Seleção ! Alors comme le placarde A Bola ce matin : «La chasse au nouveau sélectionneur est ouverte.» Et le grand favori n'est autre que José Mourinho. «Tous les regards se tournent vers lui», indique le quotidien sportif. O Jogo confirme que «le plan A reste le Special One dès maintenant». Le Correio da Manhã rapporte de son côté que Mourinho réclame «un contrat de quatre ans» à la fédération portugaise. Mais reste la question de son avenir à la Roma. Il Corriere dello Sport indique que le club de la Louve se met «à genoux pour Mourinho». Il pourrait donc avoir la double casquette d'entraîneur-sélectionneur. Encore faut-il que les dirigeants romains acceptent car de son côté Il Romanista a pris sa décision, c'est : «tout pour nous», 100% pour La Roma ou rien. Le message est clair !