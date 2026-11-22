Romain Alessandrini ne garde pas que de bons souvenirs de son passage sous les ordres de Marcelo Bielsa à l’Olympique de Marseille. Arrivé sur la Canebière en 2014, au même moment que le technicien argentin, l’ancien milieu offensif marseillais a vivement critiqué la gestion humaine de son ancien entraîneur, malgré les qualités tactiques qu’il lui reconnaît. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le jeune retraité de 37 ans n’a pas mâché ses mots concernant leur relation. « Humainement, c’était zéro. Sauf avec quelques joueurs qu’il appréciait », a-t-il lâché. L’ancien Rennais regrette notamment le manque d’attention accordé à certains éléments de l’effectif, particulièrement ceux qui disposaient de peu de temps de jeu. « Beaucoup de joueurs faisaient des séances vidéo en individuel. Pas moi. Pour ceux qui ne jouaient pas, la semaine était longue », a-t-il expliqué, décrivant une collaboration difficile avec un entraîneur dont les méthodes ne convenaient pas à tout le monde.

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Sur le plan footballistique, Romain Alessandrini reconnaît néanmoins avoir été impressionné par l’exigence et la préparation de Marcelo Bielsa. « Footballistiquement, il était impressionnant. C’est sa vie. Avec son staff, c’était la NASA », a-t-il confié, évoquant les analyses informatiques utilisées pour détailler les déplacements des joueurs à l’entraînement. Mais cette rigueur avait aussi ses limites à ses yeux. « Les séances, c’était l’enfer. On était des machines », a poursuivi l’ancien Marseillais. Sa situation s’était finalement améliorée lorsque Bielsa avait commencé à lui accorder davantage de temps de jeu, au point de reconnaître auprès de Vincent Labrune, alors président de l’OM, qu’il s’était trompé sur son compte. Un changement d’attitude qui n’a toutefois pas suffi à réconcilier les deux hommes. « Je n’ai jamais eu une bonne relation avec lui », a conclu Alessandrini, qui conserve ainsi le souvenir d’un entraîneur remarquable dans son approche du football, mais beaucoup moins convaincant dans ses rapports avec certains joueurs.