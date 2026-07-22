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Coupe du Monde

Coupe du Monde : une pétition anti-Argentine a réuni plus de 23 millions de signatures

Par Allan Brevi
1 min.
Les joueurs de l'Argentine après leur victoire contre le Cap-Vert @Maxppp

Une polémique a pris une ampleur inattendue après la Coupe du Monde 2026 avec le lancement d’une pétition réclamant l’exclusion définitive de l’Argentine de la compétition. Intitulée « Argentina out », cette initiative a attiré plus de 23 millions de signatures provenant de 170 pays, portée par des supporters estimant que l’Albiceleste aurait bénéficié d’un traitement favorable de la part de la FIFA et des instances arbitrales, notamment autour de Lionel Messi.

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Avec 23 316 108 signatures selon Euronews, la pétition a largement dépassé son objectif initial fixé à 5 millions. Malgré cette mobilisation massive, la demande n’a évidemment pas eu de conséquence sportive et l’Argentine n’a pas été inquiétée par la FIFA. Les signataires ont finalement dû se contenter de la défaite de l’Albiceleste en finale face à l’Espagne (1-0 après prolongation), vécue par certains comme une forme de réponse symbolique.

Pub. le - MAJ le
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