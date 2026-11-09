Raúl tout proche de retrouver un banc en Espagne

Raúl González pourrait prochainement retrouver un banc. Libre depuis son départ du Real Madrid Castilla en juin 2025, l’ancien attaquant merengue figure parmi les pistes étudiées par le Real Oviedo pour prendre les commandes l’équipe espagnole. Selon Marca, le club asturien envisage de se séparer de Julián Calero, dont les résultats ne donnent pas satisfaction. Malgré un succès face à Cadix (2-1), le technicien reste sous pression, notamment après une élimination en Coupe du Roi contre Numancia.

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Pour lui succéder, la direction d’Oviedo étudie particulièrement le profil de Raúl, qui a dirigé la réserve madrilène pendant 5 saisons. Son expérience au sein de la formation du Real Madrid correspondrait aux critères recherchés par les dirigeants asturiens. À 49 ans, l’ancien international espagnol pourrait ainsi connaître une nouvelle expérience sur un banc professionnel, après plusieurs mois sans activité depuis son départ de la Castilla.