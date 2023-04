EdF : Benjamin Pavard a mal vécu la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Titulaire lors de la victoire des Bleus face à l’Irlande lundi (0-1), pour la première fois depuis le match d’ouverture du mondial contre l’Australie (4-1), Benjamin Pavard s’est illustré de forte belle manière en inscrivant l’unique but de la rencontre. Une réalisation qui lui a offert un véritable bol d’air frais après sa Coupe du Monde passée sur le banc, comme il l’a révélé à Téléfoot.

«Ça fait plaisir. C’est un but important aussi qui permet de gagner le match, donc je suis très content d’avoir marqué ce 3e but dans ma carrière internationale, a-t-il souri, avant de revenir sur son épisode qatari marqué par son erreur lors du match inaugural. Il faut assumer, sur l’ouverture du score de l’Australie, j’étais fautif. Jouer qu’un match à la CDM, ce n’était pas ce que je souhaitais. Mais on apprend dans tous les domaines, j’étais là pour le collectif.»

