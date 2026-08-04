Le LOSC voudrait tenter le joli coup Mehdi Taremi

Le grand chantier de l’été se poursuit à Lille où le LOSC poursuit sa profonde transformation à l’aube d’un nouveau cycle. Après plusieurs saisons marquées par une certaine stabilité, le club nordiste a choisi d’ouvrir un nouveau chapitre avec l’arrivée de Davide Ancelotti sur le banc. Le technicien italien hérite d’un effectif qui a déjà connu de nombreux changements et qui devrait encore évoluer avant la fermeture du marché des transferts. Plusieurs cadres ont quitté le navire avec les départs de Chancel Mbemba, Aïssa Mandi et Thomas Meunier, autant de mouvements qui obligent la direction lilloise, qui doit aussi gérer le cas Ayyoub Bouaddi, à reconstruire une partie de son ossature. Malgré cette importante vague de départs, les Dogues ont rapidement réagi afin de poser les premières pierres de ce nouveau projet sportif. Başar Önal, Loun Srdanovic et Tanguy Kouassi sont venus renforcer différentes lignes d’un effectif qui devra répondre à de fortes exigences avec le championnat, la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions qui attend les Nordistes dans quelques semaines.

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Ce renouvellement n’est pourtant pas terminé puisque plusieurs postes restent ciblés par les dirigeants lillois. Le secteur offensif apparaît comme l’une des grandes priorités du moment. Hamza Igamane poursuit sa convalescence et ne pourra pas immédiatement apporter sa puissance dans les derniers mètres. Olivier Giroud, arrivé pour transmettre son immense expérience, approche de la fin de sa carrière et ne peut plus porter seul le poids de l’attaque sur une saison complète. À cela s’ajoute le dossier Matías Fernández-Pardo qui suscite un intérêt grandissant auprès de plusieurs grands clubs européens. Si le jeune talent venait à faire l’objet d’une offre impossible à refuser, le LOSC devrait impérativement anticiper son remplacement afin de conserver une profondeur d’effectif suffisante. Cette réflexion explique pourquoi la cellule de recrutement multiplie actuellement les pistes et les prises d’informations sur plusieurs profils capables d’apporter de l’expérience, de la qualité technique et un rendement immédiat à moindre coût.

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Mehdi Taremi dans le viseur

Et en ce sens, un nom inattendu fait son apparition du côté de Lille. Selon les informations du média iranien Varzesh3, le LOSC aurait pris des renseignements concernant Mehdi Taremi et suivrait avec attention l’évolution de sa situation. L’attaquant iranien, longtemps considéré comme l’un des meilleurs buteurs asiatiques en activité, traverse une période délicate à l’Olympiakos après un passage qui n’a jamais répondu aux attentes suscitées lors de son arrivée en provenance du FC Porto. L’ancien avant-centre de l’Inter Milan se retrouve désormais dans une position inconfortable, puisque le capitaine de la Team Melli aurait rencontré plusieurs difficultés dans sa relation avec José Luis Mendilibar et aurait clairement indiqué à sa direction qu’il ne souhaitait plus accepter un rôle de remplaçant. Avec une concurrence offensive particulièrement importante au sein de l’effectif grec qui compte notamment Gelson Martins; Ayoub El Kaabi, Roman Yaremchuk et Clayton, toutes les parties envisageraient désormais une séparation avant la fin du mercato. Une opportunité qui attire déjà plusieurs formations à travers le monde, surtout qu’il reste moins d’un an de contrat au natif de Bouchehr.

Le LOSC ne serait toutefois pas seul sur ce dossier puisque Varzesh3 rappelle également que Vasco da Gama suit lui aussi la situation de l’international iranien. Pour les dirigeants nordistes, l’idée serait d’évaluer les conditions financières d’une éventuelle opération avant d’aller plus loin dans les discussions. À 34 ans, Mehdi Taremi possède une solide expérience des compétitions européennes et internationales, un profil qui pourrait séduire Davide Ancelotti afin d’encadrer un groupe en pleine reconstruction avant la campagne de Ligue des Champions. L’intérêt de clubs français pour l’attaquant n’est d’ailleurs pas nouveau puisque l’été dernier, l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice avaient déjà étudié son profil sans parvenir à concrétiser une arrivée. Cette fois, Lille pourrait tenter sa chance si les conditions deviennent favorables. Reste désormais à savoir si cette piste se transformera en négociations concrètes ou si elle restera au stade des simples renseignements alors que le marché lillois continue de s’accélérer.