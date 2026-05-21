PSG : Luis Campos se lâche en répondant sur les réseaux sociaux

Le 17 octobre dernier, Luis Campos débarquait sur X, en répondant à une information au sujet d’une brouille entre lui et Yohan Cabaye, le directeur du centre de formation. L’étonnement était total puisque personne n’était au courant de l’existence d’un compte officiel de Luis Campos, qui a par la suite confirmé son existence. «Comme promis, chaque fois qu’un énorme mensonge qui vise à déstabiliser le club, je réponds. C’est faux, c’est un mensonge», avait-il alors posté. Et ce compte X, il l’a alimenté dans la nuit, en répondant à quelques messages de supporters. Après un premier post initial de Luis Campos, quelqu’un l’a sommé de contacter Julian Alvarez, en vue du mercato estival.

La suite après cette publicité

Réponse de Luis Campos : « ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l’entraînement et aux exigences de l’entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l’argent qu’ils pourraient gagner. Ce n’est pas l’argent qui prime sur le football, c’est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l’argent. La culture du mérite. Si tu mérites, tu seras très riche en amour et en argent. » A un autre qui lui disait de se mettre torse nu en cas de victoire en Ligue des Champions, le directeur sportif du PSG a répliqué : «si on fait le back to back, on se préparerait pour le back to back to back.»