Roberto De Zerbi se fait complètement lyncher à cause de Mason Greenwood !

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi va-t-il retrouver un nouveau challenge dans les semaines à venir ? Pour l’heure, difficile de le dire, mais l’ancien coach phocéen continue d’attirer les convoitises. Dans cette optique, Tottenham, aujourd’hui coaché par Igor Tudor, mais dans une situation sportive critique, ne cache pas son intérêt pour l’Italien de 46 ans. Au point de voir RDZ débarquer dans la banlieue nord de Londres ? Rien est moins sûr…

La suite après cette publicité

En effet, si les Spurs semblent conquis par le profil du natif de Brescia, les supporters, eux, n’ont pas attendu pour exprimer leur colère. L’association LGBTQI+, Proud Lilywhites, s’en est ainsi prise à l’ex-technicien marseillais pour ses prises de position concernant Mason Greenwood (accusé de viol et d’agression sexuelle), jugées incompatibles avec les valeurs d’inclusion et de responsabilité que le club doit incarner. « Nous avons vu les rumeurs qui associent Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur de Tottenham, et franchement, cela ne nous semble pas approprié », peut-on notamment lire dans des propos rapportés par le Daily Mail.

La suite après cette publicité

Une prise de position qui ne passe pas !

« En tant que fiers Lilywhites, nous avons à cœur ce club, non seulement pour ce qui se passe sur le terrain, mais aussi pour ce que Tottenham incarne en dehors. Il ne s’agit pas seulement de résultats ou de style de jeu. Il s’agit de valeurs, d’identité et du genre de personnes que nous choisissons pour nous représenter », ajoute le communiqué. Mais Proud Lilywhites n’est pas la seule association à s’insurger de cette possible arrivée. Le groupe Women of the Lane, pour les femmes et les personnes non binaires, est également monté au créneau, tout comme les Spurs Reach, qui défendent la diversité, l’équité et l’inclusion.

« Le football n’existe pas en vase clos. Les clubs établissent des normes, qu’ils le veuillent ou non, et ces normes déterminent ce que ressentent les gens, qui se sent à sa place et quels comportements sont jugés acceptables. Les Spurs en sont à un stade où ils doivent se reconstruire, non seulement en termes de résultats, mais aussi de culture. L’environnement qui entoure l’équipe, au centre d’entraînement et au-delà, doit être mûrement réfléchi et cohérent. Il doit refléter les valeurs que le club dit défendre », a déclaré Women of the Lane. Pour rappel, De Zerbi avait poussé pour que Marseille recrute Greenwood et n’a jamais hésité à défendre publiquement son joueur malgré son passif.

La suite après cette publicité

« Les commentaires précédemment attribués à Roberto De Zerbi, y compris des propos publics défendant et contextualisant Mason Greenwood à la suite d’allégations graves, ont été largement critiqués pour sembler minimiser la gravité de la violence contre les femmes. Quelle que soit l’intention, un tel discours risque de banaliser des attitudes préjudiciables, de minimiser les expériences vécues par les victimes et d’envoyer un message extrêmement inquiétant sur ce qui est toléré au sein du jeu », ajoute enfin les Spurs Reach. Bref, vous l’aurez compris, du côté de Tottenham, Roberto De Zerbi n’est clairement pas le bienvenu…