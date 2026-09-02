LOSC : Olivier Létang règle ses comptes avec Thomas Meunier

« C’est plus sa décision (celle d’Olivier Létang) que ma décision, si je ne suis pas resté. » C’est ainsi que Thomas Meunier avait justifié son départ du LOSC il y a quelques semaines dans un entretien accordé à L’Équipe. Libre de tout contrat, le défenseur belge a finalement rejoint Sunderland, en Premier League. Ce mercredi, le président du LOSC, Olivier Létang, a donné sa version concernant le départ de son ancien joueur. Et il a mis les formes.

La suite après cette publicité

« Thomas Meunier, je lui ai envoyé un petit coucou parce qu’il a dit que c’était moi qui avais décidé qu’il ne reste pas. Si tu me demandes quatre fois le salaire le plus important du LOSC… à votre avis qu’est-ce que je vais répondre ? Non, ce n’est pas possible, j’aimerais, mais je ne peux pas parce j’ai un cadre que je me suis fixé et je ne veux pas y déroger », a lancé le Manceau de naissance dans une conférence de presse relayée par Le Petit Lillois.