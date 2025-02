Real Madrid-Manchester City : les compositions officielles

On repart sur un nouveau classique ? Le Real Madrid reçoit Manchester City ce mercredi à 21h à l’occasion du barrage retour, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir remporté l’aller dans le temps additionnel (2-3), les hommes de Carlo Ancelotti, qui restent sur trois contre-performances en Liga consécutives, ont besoin d’un nul pour se qualifier.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien italien a aligné son 4-3-3 classique avec les quatre fantastiques Mbappé, Rodrygo, Vinicius et Bellingham. Aurélien Tchouaméni retrouve l’entrejeu aux côtés de Ceballos et devant une charnière composée de Rüdiger et Asencio. Du côté de Pep Guardiola, il y a une énorme surprise. Haaland est laissé sur le banc au profit de Marmoush, auteur d’un triplé contre Newcastle ce week-end. Les deux autres recrues hivernales, Khusanov et Nico Gonzalez sont également titulaires.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy - Tchouaméni, Ceballos, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

La suite après cette publicité

Manchester City : Ederson - Khusanov, Stones, Dias, Gvardiol - Gündogan, Nico Gonzalez – Bernardo, Foden, Savinho - Marmoush.