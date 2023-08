Jérôme Rothen valide le choix Thierry Henry

La suite après cette publicité

Ce lundi, Thierry Henry est devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Préféré à Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Sabri Lamouchi, par la FFF, la légende des Gunners aura fort à faire après un début de carrière mitigé sur le banc. À l’AS Monaco notamment, l’ancien buteur d’Arsenal n’avait pas eu le succès escompté. Mais depuis, Thierry Henry a sans doute appris de ses erreurs, et espérera apporter son expérience à des jeunes Français qui ne demandent que ça. Pour Jérôme Rothen, chroniqueur pour RMC, "Titi" est le choix idéal pour remplacer un Sylvain Ripoll parfois dépassé. «Une super idée», dévoile dans un premier temps l’ancien monégasque dans "Rothen s’enflamme".

«Quand tu as quelqu’un comme Thierry Henry, avec tout ce qu’il représente en France, qui a porté ce maillot de l’équipe de France… Les gens l’ont peut-être oublié, mais il a été champion du monde en 98, et il est retourné jouer en Espoirs derrière. Ça montre toute l’humilité qu’il pouvait avoir.» Pour Jérôme Rothen, «aucun n’arrivait à la hauteur de Thierry», en faisant référence aux autres candidats potentiels. «Il y a un paramètre important, c’est la relation avec la nouvelle génération et les jeunes joueurs. À Monaco, il s’est choppé (sic) avec les joueurs expérimentés, mais avec les jeunes, ça se passait très bien. Le discours passait bien et les jeunes en gardent un bon souvenir. Avec l’image et l’aura qu’il a, il n’y a aucune raison qu’il n’y arrive pas. Il a la mission de faire mieux que Sylvain Ripoll. Excusez-moi de penser qu’il va faire mieux Sylvain Ripoll ! Ça ne pourra être pire», conclu l’ancien milieu de terrain de l’ASM, semble-t-il très excité à l’idée de voir Thierry Henry à la tête des Bleuets. Espérons désormais que l’équipe de France Espoirs parvienne à de meilleurs résultats avec le nouveau sélectionneur.