Bordeaux : le gros coup de pression de Gérard Lopez

Silence, Bordeaux coule. Bons dernier de notre chère Ligue 1 Uber Eats, les Girondins se sont plus que jamais enfoncés dans la crise hier après leur défaite 2 à 0 face à Troyes, un concurrent direct pour le maintien. Après vingt-sept journées de championnat, les Bordelais affichent un terrible bilan de 4 victoires, 10 nuls et 13 défaites.

Ils restent également sur une série de cinq matches sans succès (3 défaites et 2 nuls). De quoi inquiéter d'autant que l'écurie girondine a activé plusieurs leviers en essayant de se renforcer cet hiver et en changeant d'entraîneur puisque David Guion a été nommé le 17 février pour prendre la succession de Vladimir Petkovic. Mais rien n'y fait. Bordeaux n'y arrive pas.

Gérard Lopez est inquiet

Une situation qui préoccupe le président Gérard Lopez interrogé par L'Equipe. «Bien sûr (qu'il est inquiet, ndlr). Si je pouvais mettre des crampons et jouer, je le ferais. C'est ce qui est frustrant. Je sais ce qui est fait pendant la semaine, et le jour du match, on dirait que ce sont les frères des joueurs qui jouent». Un bon coup de pression de la part du dirigeant qui a ensuite évoqué les solutions pour sauver Bordeaux du naufrage.

«Ça passe par un déclic en tant qu'équipe. Ça ne sert à rien qu'un attaquant marque une lucarne de 20 mètres si on ne répond pas tous présent en tant qu'équipe. On ne peut pas juste avoir l'envie, courir tête baissée pour faire un truc. Ici, ce n'est pas un club où quelques copains se réunissent le dimanche pour taper dans un ballon. Ça passe par de l'engagement, une concentration à 120 % et un respect du plan de jeu. Le foot moderne, ce n'est pas juste courir et montrer de la bonne volonté. Il faut mettre tout le monde individuellement devant un miroir».

Un calendrier compliqué

Le patron du club met donc tout le monde face à ses responsabilités, puisque Bordeaux est plus que jamais menacé par une descente en Ligue 2. Et si Gérard Lopez restera même en cas de relégation, il espère une réaction de ses troupes. Cela commencera dès le week-end prochain avec un déplacement au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Une mission qui semble très difficile pour les Girondins.

Ensuite, il restera encore dix rencontres pour se sauver. Cinq à domicile (Montpellier, Metz, ASSE, Nice, Lorient) et cinq à l'extérieur (Lille, Lyon, Nantes, Angers, Brest). Mais le calendrier sera compliqué avec de gros morceaux à affronter, comme Nice, Lille, Lyon ou encore Nantes, et des concurrents directs pour le maintien comme Metz ou Saint-Etienne. Il est temps de réagir pour les Girondins, plus que jamais dos au mur !