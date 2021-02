FC Nantes : Antoine Kombouaré croit dur comme fer au maintien

Le FC Nantes enchaine les résultats nuls et n'avance pas au classement. Après leur victoire à Angers, les Canaris ont marqué le pas avec deux nuls concédés face à l'OM (1-1) puis le Nîmes Olympique (1-1) cet après-midi. Un nouveau partage des points qui n'arrange pas les affaires nantaises, puisque dans le même temps, Lorient s'imposait face à l'AS Saint-Etienne (2-1) et s'extirpait ainsi de la zone rouge. Interrogé quelques minutes après le nul concédé au stade des Costières, Antoine Kombouaré reste tout sauf résigné concernant le maintien.

« Si je crois au maintien? Pourquoi vous me posez cette question? Je suis là, super content et je suis persuadé qu’on va se maintenir. Le classement est intéressant pour Nîmes et Lorient mais on attend de voir à la fin de saison. On peut mieux faire, » a ainsi confié l'entraîneur nantais. Mercredi, le FC Nantes accueillera le Stade de Reims à la Beaujoire. Une occasion de renouer avec la victoire et d'insuffler une nouvelle dynamique...