Menu Rechercher
Commenter 24
CDM

«Le Brésil doit se méfier» : une légende marocaine prévient Ancelotti

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ancelotti Diego Fernandes @Maxppp

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, Mustapha Hadji a envoyé un message fort au Brésil avant son entrée en lice face au Maroc. Présent dans l’émission « Remontada » sur Medi1TV, l’ancien international marocain a souligné l’ascension des Lions de l’Atlas depuis leur historique quatrième place au Mondial 2022, tandis que la Seleção aurait perdu de sa domination au fil des deux dernières décennies.

La suite après cette publicité

«C’est le Brésil qui doit se méfier du Maroc. Le Brésil n’est plus celui de 1998 ou 2002, l’Écosse n’est plus la même non plus… et dans ce groupe, ils devront tous se méfier du Maroc», a martelé la légende marocaine. Voilà qui annonce de belles joutes dans ce groupe alléchant. Un véritable avertissement est lancé pour les troupes d’Ancelotti et de Neymar Jr.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Maroc
Mustapha Hadji

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Maroc Flag Maroc
Mustapha Hadji Mustapha Hadji
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier