«Le Brésil doit se méfier» : une légende marocaine prévient Ancelotti
À l’approche de la Coupe du Monde 2026, Mustapha Hadji a envoyé un message fort au Brésil avant son entrée en lice face au Maroc. Présent dans l’émission « Remontada » sur Medi1TV, l’ancien international marocain a souligné l’ascension des Lions de l’Atlas depuis leur historique quatrième place au Mondial 2022, tandis que la Seleção aurait perdu de sa domination au fil des deux dernières décennies.
«C’est le Brésil qui doit se méfier du Maroc. Le Brésil n’est plus celui de 1998 ou 2002, l’Écosse n’est plus la même non plus… et dans ce groupe, ils devront tous se méfier du Maroc», a martelé la légende marocaine. Voilà qui annonce de belles joutes dans ce groupe alléchant. Un véritable avertissement est lancé pour les troupes d’Ancelotti et de Neymar Jr.
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