Nice : le gros mea culpa de Melvin Bard

Soirée catastrophe pour l’OGC Nice, défait 3-1 par Fribourg et qui compte désormais 4 défaites en autant de matchs en Ligue Europa. Et surtout, terrible match pour Melvin Bard. Alors qu’il fêtait son 25e anniversaire, le défenseur niçois a rendu une mauvaise copie, avec une erreur qui a mené à l’égalisation allemande, puis auteur de la faute sur le penalty du deuxième but germanique. Après le match, il a parlé devant les journalistes, assumant sa responsabilité.

La suite après cette publicité

« C’est clairement ma faute. Je fais ces deux erreurs-là le jour de mon anniversaire. Ce n’est pas une très bonne soirée, mais c’est comme ça. Il faut assumer, il faut oublier aussi. La défaite je la prends pour moi aujourd’hui », a notamment indiqué l’ancien de l’OL devant les médias après la rencontre, affichant un visage clairement abattu.