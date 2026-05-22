Angleterre : Trent Alexander-Arnold snobé par Thomas Tuchel !

C’est un nouveau nom prestigieux qui est ignoré par Thomas Tuchel ! Selon Skysports et The Athletic, le latéral droit Trent Alexander-Arnold ne fait pas partie de la sélection amenée à disputer le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il n’avait plus été appelé depuis juin 2025, mais il gardait espoir de participer à l’épreuve continentale, alors qu’il avait retrouvé du temps de jeu avec le Real Madrid.

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Cela n’a pas suffi aux yeux de Thomas Tuchel, qui a privilégié le latéral droit de Tottenham Djed Spence, selon les mêmes sources. La liste complète de l’Angleterre sera dévoilée ce vendredi à 11 heures et promet de réserver de nombreuses surprises, puisque Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire ou encore Morgan Gibbs-White sont annoncés comme non retenus.