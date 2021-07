Ismaël Gharbi s'offre la première grosse occasion du PSG (LIVE) !

29' |Lancé par Julian Draxler sur le flanc droit, Ismaël Gharbi a gagné du terrain et décoché une frappe sèche du droit, détournée par Rafal Gikiewicz. C'est la plus grosse occasion parisienne depuis le début de la rencontre.

La suite après cette publicité

27' | Sortie de balle parisienne, avec montée d'Abdou Diallo sur le côté gauche, mais le Sénégalais ne parvient pas à conclure et commet une faute sur son vis-à-vis.

23' | Pause fraîcheur au Stade de la Source, où le thermomètre affiche 30°.

20' | Xavi Simons et Ismaël Gharbi tentent de se montrer aux avant-postes mais le collectif parisien manque pour l'heure de justesse dans les derniers mètres.

18' | Keylor Navas sort le grand jeu sur une frappe de Florian Niederlechner aux dix-huit mètres. Le corner consécutif ne donne rien.

16' | Abdou Diallo réalise une belle montée, dédouble avec Ismaël Gharbi, mais n'ajuste pas son centre.

15' | Face au pressing de Xavi Simons, Nicklas Dorsch a régalé le public d'une jolie roulette.

12'| Alfred Finnbogason rate son contrôle sur un magnifique centre venu de la droite et Keylor Navas sort dans ses pieds. On a cru à l'ouverture du score allemande.

10'| Après avoir réussi à se défaire du marquage de son défenseur côté gauche, Mauro Icardi a tenté un lob en première intention. Sans mettre en danger le portier de l'écurie allemande.

7'| Belle sortie de balle d'Éric Dina Ebimbe sur le côté gauche qui donne lieu à une séquence de conservation assez longue des Rouge-et-Bleu.

6'| Premier corner pour Augsbourg et premier frisson dans la défense parisienne, mais le ballon, effleuré par Robert Gumny, passe devant les buts de Keylor Navas et file en six mètres.

5'| Superbe ouverture du capitaine Idrissa Gueye pour un contrôlé porte-manteau magnifique de Julian Draxler. Au final, l'action ne donnera rien.

3'| Augsbourg exerce un pressing intéressant qui gêne les sorties de balle parisiennes.

2'| Quelques erreurs de réglage pour Abdou Diallo et El Chadaille Bitshiabu, heureusement sans conséquences pour le PSG.

Coup d'envoi donné par le PSG

18h55 | Première pour le nouveau maillot extérieur devant du public

Les tribunes du Stade de la Source seront garnies par plus de 2 000 spectateurs ayant fait le déplacement, munis de leur pass sanitaire, entré en vigueur officiellement ce mercredi dans «les lieux de loisirs et de culture». C'est aussi la première fois que le nouveau maillot extérieur sera porté par les Parisiens.

🆕👕⚪

Le vestiaire est prêt à Orléans pour cette nouvelle rencontre de pré-saison... et pour la première avec ce maillot 𝑎𝑤𝑎𝑦 !#PSGFCA pic.twitter.com/FzpoCgY55l — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2021

18h50 | La composition d'Augsbourg

Gikiewicz - Gumny, Strobl, Gouweleeuw, Jakob - Dorsch, Caligiuri, Moravek, Hahn - Niederlechner, Finnbogason

18h45 | La composition du Paris SG

Navas - Bitumazala, Kherer, Bitshiabu, Diallo - Dina Ebimbe, Gueye (cap), Simons - Gharbi, Draxler, Icardi

18h40 | Le groupe du Paris SG

Les Rouge-et-Bleu ne sont évidemment pas au complet, entre recrues indisponibles (Achraf Hakimi positif à la Covid-19, Sergio Ramos trop court, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum encore en congés), certains internationaux en vacances (Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Neymar, Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria) et quelques éléments touchés (Édouard Michut positif à la Covid-19, Juan Bernat en phase de reprise, Ander Herrera, Rafinha et Colin Dagba gênés). Comme lors des deux précédentes rencontres, on verra donc beaucoup de jeunes à l'œuvre ce soir.

👊 Le groupe parisien pour ce 3⃣e match de préparation 🆚 @FCAugsburg



Rencontre à suivre sur https://t.co/D3254wOYnt et Twitch à 19h. 📺#PSGFCA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2021

18h35 | Une victoire et un nul

Le Paris SG a joué deux amicaux au centre d'entraînement Ooredoo depuis le début de sa préparation. Après une large victoire contre Le Mans (National 1) (4-0), les hommes de Mauricio Pochettino ont été tenus en échec par Chambly (Ligue 2) (2-2).

18h30 | Bienvenue au Stade de la Source, à Orléans !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du troisième match de préparation de la saison du Paris Saint-Germain face au FC Augsbourg (Bundesliga). Le coup d'envoi est prévu pour 19h. La rencontre est à suivre sur beIN Sports et les canaux officiels du club de la capitale (PSG TV et Twitch).