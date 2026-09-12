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Real Madrid : Kylian Mbappé encore buteur face au Rayo Vallecano

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé dans les bras de Fede Valverde @Maxppp
Real Madrid 3-1 Vallecano

Kylian Mbappé n’en finit plus de faire trembler les filets depuis le début de saison. Après une Coupe du Monde exceptionnelle avec les Bleus, au cours de laquelle il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, l’attaquant du Real Madrid poursuit sur le même rythme. Face au Rayo Vallecano ce samedi soir, il a rapidement fait la différence en ouvrant le score dès la 14e minute sur penalty, avant de délivrer sa première passe décisive de la saison trois minutes plus tard pour Álvaro Carreras, auteur du deuxième but madrilène.

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Cette nouvelle réalisation porte son total à 92 buts en 109 matches toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, une statistique qui illustre son rendement fou depuis son arrivée. Mbappé restait notamment sur une saison 2025-2026 exceptionnelle avec 42 buts en 44 rencontres, et il avait encore frappé en Ligue des Champions cette semaine contre l’Inter Milan, déjà à la 14e minute, pour ouvrir le score. Alors qu’il avait récemment reconnu se voir comme un candidat sérieux au prochain Ballon d’Or, le Français continue donc de renforcer son dossier en empilant buts et passes décisives.

Pub. le - MAJ le
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