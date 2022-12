Le PSG tremble avant le choc contre le RC Lens

La suite après cette publicité

C’est un choc que l’on n’attendait pas forcément en début de saison. Dimanche 1er janvier à 20h45, le RC Lens reçoit le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 17e journée. C’est tout simplement le dauphin qui reçoit le leader, sept points devant. Quel que soit le résultat, le club de la capitale restera en tête. Galtier se méfie tout de même de cet adversaire, qui a remporté tous ses matchs à domicile depuis le début de la saison. Un défi de taille, même lorsqu’on est le PSG.

«Notre plus grande confrontation ? Oui, si on regarde le classement. Je sais que face aux grosses écuries de la L1, ils ont été performants mais ils sont devenus une grosse écurie de la L1. Ils ont l’ambition de titiller le haut du tableau. Ils ont le droit de rêver à une saison extraordinaire. De par le nombre de points qu’ils ont et leurs qualités de jeu, à mes yeux, oui c’est l’adversaire le plus difficile que nous allons jouer», prévient le technicien parisien, à deux jours du match.

Galtier a déjà les idées claires

D’autant qu’il sera privé de Lionel Messi, censé revenir d’Argentine le 2e janvier, et de Neymar, suspendu pour ce match après son expulsion face à Strasbourg plus tôt dans la semaine. Comme à Reims en octobre, seul précédent cette saison (la prestation parisienne n’avait pas été brillante, 0-0), Mbappé sera la seule star offensive de l’effectif présente. Galtier et son staff technique doivent réorganiser l’animation autour du vice-champion du monde 2022. Des éléments comme Ekitike, déjà titulaire contre Strasbourg, Sarabia ou Soler devraient en profiter.

«Ce n’est pas anodin leur absence. On connait leur importance dans notre jeu. Rapidement après le match, avec la suspension de Neymar, on s’est plongé dans la réflexion de quelle manière on allait organiser notre jeu sur le plan offensif. On a travaillé hier et aujourd’hui avec les joueurs et le staff pour trouver la meilleure animation possible. J’ai une idée assez claire de ce que je vais demander et de comment je vais les positionner.» Réponse dimanche sur la pelouse du Stade Bollaert.