UEL : après l'humilation de la Lazio, Maurizio Sarri balance

Battue 5 buts à 1 sur la pelouse de Midtjylland, la Lazio a vécu un déplacement au Danemark cauchemardesque. Une déconvenue à laquelle a immédiatement réagi Maurizio Sarri, le coach des Romains. « C'est la Lazio qu'on a vu à Vérone, à Bologne l'an dernier. C'est la Lazio qui malheureusement n'apparaît pas sur le terrain et joue ce type de match et en Europe ça fait encore plus mal » reconnait-il au micro de SkySports. « La responsabilité est mienne, alors je le verrai avec les joueurs. Je veux une explication : nous avons convenu de venir ici humblement pendant trois jours, mais à la place, j'ai vu un immense niveau de présomption. On a joué ferme, à un rythme lent, comme une équipe qui gère un 4-0 en sa faveur » a continué l'Italien, ne faisant pas de distinction entre ses joueurs, qu'il met tous dans le même panier.

« Je ne vois pas de différences par rapport à la saison dernière, ce sont des effondrements similaires. Il est difficile de comprendre les raisons. Si c'est de ma faute, je dois prendre du recul. Si c'est la faute d'un joueur, il doit être vendu instantanément. Mais il y a quelqu'un qui insinue ce 'germe' dans le groupe » a conclu le coach de 63 ans. Des mots durs, alors que la Lazio se déplacera, ce dimanche, sur la pelouse de Cremonese.