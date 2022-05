Fulham : Neeskens Kebano joue franc-jeu pour son mercato

Fulham est de retour en Premier League ! Les Cottagers ont réalisé une saison énorme sous les ordres de Mario Silva. Neeskens Kebano (30 ans) n'y est d'ailleurs pas étranger. Avec 9 buts et 6 passes décisives, l'ancien Parisien a activement participé au retour des Londoniens dans l'élite anglaise. Interrogé par La Dernière Heure, le milieu offensif savoure. «Ces dernières années, ce n’était pas trop ça. Cela m’a permis de montrer ce que je valais aux plus sceptiques. J’espère que cela constituera le point de départ d’un nouvel élan pour moi», a-t-il lâché avant d'évoquer son avenir, alors que son contrat expire en juin.

«Mon prêt à Middlesbrough l’an dernier m’a permis de me relancer. J’ai bien négocié cet exercice-ci. À Fulham, il y a un nouveau projet au sein de ce club génial. Le but est bien sûr de jouer en Premier League mais j’attends de terminer le championnat pour penser à mon avenir», a-t-il confié. À bon entendeur, à Craven Cottage... et ailleurs.