Le FC Barcelone a choisi le successeur de Lewandowski pour 0€ !

Le FC Barcelone ne laisse décidément rien au hasard sur le marché des transferts. Alors que le club catalan est déjà engagé dans plusieurs dossiers sensibles avec le départ acté de Marc-André ter Stegen, la quête d’un remplaçant à Andreas Christensen et une restructuration progressive de l’effectif, une autre opération bien plus stratégique se prépare en coulisses. Selon plusieurs sources, dont Marca et Sport, la direction blaugrana a identifié le successeur potentiel de Robert Lewandowski, et ce dernier pourrait arriver… gratuitement. Le nom de Dušan Vlahović circule avec insistance du côté de la Catalogne. L’attaquant serbe de la Juventus, recruté à prix d’or par la Vieille Dame (près de 80 millions d’euros en provenance de la Fiorentina), arrive en fin de contrat en juin 2026. Une situation contractuelle que le Barça souhaite exploiter au maximum, fidèle à sa nouvelle politique de mercato opportuniste.

La suite après cette publicité

Les premiers contacts auraient déjà été établis entre les représentants du joueur et le club catalan. L’idée est claire, à savoir prendre position très tôt afin de devancer la concurrence et profiter d’un contexte favorable. L’été dernier, les relations entre Vlahovic et la Juventus se sont considérablement tendues, notamment en raison de discussions contractuelles infructueuses et d’un statut sportif en recul. Le Serbe a ainsi repris la saison en sachant qu’il entrait dans sa dernière année de contrat, sans garantie d’avenir à Turin. Deux scénarios se dessinent désormais pour Barcelone : soit attendre patiemment l’été afin de le recruter librement, soit pousser la Juventus à accepter une indemnité très réduite lors du prochain mercato d’hiver, afin d’éviter un départ sans contrepartie financière.

Tourner la page polonaise

Ce dossier s’inscrit dans une réflexion globale menée depuis plusieurs mois par Joan Laporta et la direction sportive concernant l’après-Lewandowski. À 36 ans, l’attaquant polonais ne présente plus toutes les garanties à long terme, malgré des statistiques encore honorables. Hansi Flick apprécie le profil de Ferran Torres, qu’il considère comme un élément clé de son animation offensive, mais un éventuel départ de Lewandowski, en cas de non-prolongation, laisserait un vide que le président blaugrana souhaite combler avec un attaquant de dimension internationale. Or, le marché des numéros 9 est particulièrement restreint et onéreux. Vlahovic apparaît donc comme une option rare et crédible, d’autant que son salaire, bien que conséquent, resterait inférieur à celui perçu actuellement à la Juventus.

La suite après cette publicité

Reste toutefois une interrogation majeure avec le niveau sportif du Serbe affiché ces derniers mois, en deçà de son potentiel réel. Sa saison avec la Juventus a été loin des attentes, marquée par une irrégularité chronique et des statistiques décevantes avec seulement trois buts en Serie A et trois en Ligue des Champions. À cela s’ajoute une blessure aux adducteurs contractée récemment, qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’au début de l’année 2026. Mais à seulement 25 ans, le natif de Belgrade conserve une cote élevée et un potentiel que Barcelone estime encore exploitable. Dans un contexte financier contraint, le Barça avance ses pions avec lucidité pour recruter un avant-centre de haut niveau à moindre coût, voire pour 0€. Voilà ce qui serait un coup de maître. Un pari risqué, certes, mais parfaitement aligné avec la nouvelle réalité du club catalan.