Rudi Garcia pisté par un club russe

L’avenir de Rudi Garcia semble s’écrire loin de l’Olympique Lyonnais. Le technicien français connaît un second exercice compliqué avec le club du Rhône, qui pourrait bien ne pas se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, pour la deuxième fois de suite. Et le club emmené par Jean-Michel Aulas est déjà à la recherche d'un manager pour la saison prochaine.

La suite après cette publicité

À l’étranger, on évoque même un accord entre Rudi Garcia et le Spartak Moscou ! Selon le site russe Metaratings, le club moscovite, actuellement deuxième au classement de la Premier League (1ère division russe) va se séparer de son entraîneur Dominic Tedesco à la fin de la saison et souhaiterait faire de l’ancien coach de l’OM et de la Roma son successeur. Ce dernier aurait d’ailleurs déjà donné son feu vert. Cette rumeur a été confirmé à demi-mot par le directeur de la communication du club : «Je ne nommerai pas la nationalité du nouveau coach, mais le club a présenté une candidature et a entamé des négociations sur un contrat. Je ne dirai pas non plus son nom et son prénom. Mais c’est un étranger.»