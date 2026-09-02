L’Ajax officialise l’arrivée de Simon Adingra

C’est désormais officiel : l’Ajax Amsterdam a annoncé ce mercredi l’arrivée de Simon Adingra en provenance de Sunderland. L’ailier ivoirien rejoint le club néerlandais sous la forme d’un prêt d’une saison, avec une option d’achat. Un départ qui s’inscrit aussi dans la réorganisation offensive de Sunderland, qui devait libérer une place dans son secteur offensif après avoir bouclé l’arrivée de Malick Fofana.

La suite après cette publicité

Après avoir officialisé ce matin l’arrivée de Thilo Kehrer, l’Ajax poursuit donc son mercato et enchaîne également les annonces sur le marché des transferts. Le club a aussi annoncé dans le même temps l’arrivée de Leo Salazar en provenance de l’Espanyol.