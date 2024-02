La méthode Jean-Louis Gasset a déjà fait mouche dans le vestiaire de l’OM !

Cela faisait longtemps que le Vélodrome n’avait pas exulté de la sorte. Certes, l’OM n’a toujours pas perdu dans son antre historique cette saison, toutes compétitions confondues, mais cela faisait également plusieurs semaines que Marseille n’avait pas connu la victoire. En 2024, le club olympien n’avait gagné qu’une rencontre face à Thionville début janvier. Un bilan qui avait coûté la peau de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais. Ni une, ni deux, c’était Jean-Louis Gasset qui était nommé par Pablo Longoria. Présenté mercredi, le coach de 70 ans a alors connu une première réussie en battant le Shakhtar Donetsk ce jeudi avec brio (3-1).

La victoire face au Shakhtar Donetsk, un déclic attendu qui demande confirmation

Et comme depuis son arrivée, tout se fait rapidement pour JLG à Marseille. Même pas le temps de savourer la qualification pour les 8es que l’OM connaissait son adversaire pour la suite de l’aventure ce vendredi. Un rendez-vous capital face au Villarreal de Marcelino qui a quitté le navire phocéen en tout début de saison, seulement quelques mois après son arrivée. Une double confrontation ô combien importante pour les fans marseillais mais qui n’est pas à l’ordre du jour dans les rangs olympiens. En effet, ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, les coéquipiers de Samuel Gigot reçoivent Montpellier. En quête de points dans l’élite pour retrouver les places européennes, l’Olympique de Marseille doit renouer avec la victoire en Ligue 1 alors qu’ils n’ont plus gagné depuis le 17 décembre.

Interrogé sur la belle victoire de jeudi face aux Ukrainiens, celui qui était encore sélectionneur de la Côte d’Ivoire il y a encore un mois a donné les clés de ce succès et espère qu’il sera fondateur pour la suite : «on était crispé, on attendait un déclic. Ce déclic a peut-être été le penalty contre nous. Il était injuste. Les supporteurs sont restés avec nous. On a marqué trois buts. C’est peut-être le déclic.» Forcément, après une belle première, Gasset est attendu au tournant. Natif de Montpellier, l’ancien adjoint de Laurent Blanc a une histoire particulière avec le MHSC qu’il a hâte de retrouver : «Montpellier, c’est mon club de toujours, la ville où je vis, c’est un match spécial. Ils veulent gagner, moi aussi. Après on s’embrasse et on se dit à la prochaine. C’est souvent comme ça le destin. Il faut le jouer ce match. Montpellier est un peu dans l’urgence. Ils sont quand même inquiets. C’est un match important pour tout le monde.»

Focalisé sur son équipe, Gasset a également réussi ses débuts grâce à son discours terre-à-terre qui a visiblement trouvé un écho auprès des joueurs. Aussi présent en conférence de presse, Pierre-Emerick Aubameyang, brillant face au Shakhtar en Ligue Europa, a tenu à souligner le côté rassurant que dégage le nouvel entraîneur de l’OM : «le nouveau coach nous a apporté beaucoup de sérénité. On l’a senti serein et son expérience nous a fait du bien. On avait besoin d’être rassurés. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience. Il a connu beaucoup d’aventures en Ligue 1, je pense qu’il aura les mots clés pour nous permettre d’aller de l’avant. Savoir qu’il a déjà vécu ça et qu’il l’a surmonté, ça nous apporte de la sérénité.»

Jean-Louis Gasset a été franc avec son groupe

Mais alors qu’il n’avait que simplement énoncé ses méthodes pour relancer la machine olympienne grippée sous Gattuso, Gasset a joint les actes à la parole en permettant aux siens d’apparaître bien plus soudés et bien plus libérés. L’une de ses armes pour redonner confiance à ses ouailles a également été de donner vie à un 3-5-2 demandé depuis plusieurs semaines dans les travées du Vélodrome. Un choix fructueux qui a porté ses fruits jeudi et qui a trouvé grâce aux yeux d’Aubameyang : «sur l’aspect technique ? Il nous demande de simplifier, vous avez dû voir un jeu plus direct jeudi. On en avait besoin. Avec Faris, on s’est servis de nos forces et ça a porté ses fruits.»

Au-delà d’un problème tactique visiblement réglé, l’ancien coach de Bordeaux et de l’ASSE en attend désormais plus mentalement pour sa troupe. Sans calcul, Gasset a dévoilé les mots qu’il a eus pour remettre ses joueurs d’aplomb à la presse : «le premier remède depuis mon arrivée, c’était le mental. Le minimum, c’est l’investissement. On a mis en place une tactique assez simple. Je voulais leur faciliter le travail. Si on a cette combativité, en y ajoutant de la confiance, on va arriver à un meilleur jeu. J’attends qu’elle retrouve confiance. J’ai dit tout ce que vous faites est insuffisant, ayez la mentalité, et si on a la chance de passer jeudi, on va commencer notre remontada, et ils l’ont fait. On est toujours allé de l’avant. Le premier match, il fallait qu’on montre à notre public qu’on est des combattants.» Des premiers pas qui sont donc réussis grâce à une méthode qui plaît aux joueurs : voilà comment Jean-Louis Gasset a entamé la première étape du plan de relance de l’OM. Il ne faudra pas louper la deuxième étape ce dimanche à 20h45 face à Montpellier dans un Vélodrome incandescent !

