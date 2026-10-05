Ligue des Nations : ça a chauffé entre l’Irlande et Israël

Délocalisée en Serbie et disputée à huis clos pour des raisons de sécurité, la rencontre entre l’Irlande et Israël, a une nouvelle fois été marquée par un climat particulièrement tendu. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1), après un avant-match déjà chargé, avec notamment des brassards noirs portés par les deux sélections pour des raisons différentes. Les Irlandais, sensibles à la cause palestinienne, entendaient ainsi protester contre la guerre à Gaza, tandis que les Israéliens rendaient hommage aux victimes des attaques du 7 octobre 2023. Les tensions se sont poursuivies avant le coup d’envoi, puisque les joueurs irlandais ont baissé la tête pendant l’hymne israélien et que les deux capitaines n’ont échangé ni poignée de main ni fanion…

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Sur le terrain, cette atmosphère s’est également ressentie avec 27 fautes et quatre cartons jaunes, ainsi qu’un tacle appuyé de Liam Scales sur Liel Abada juste avant la pause. Des échauffourées auraient aussi éclaté dans le tunnel à la mi-temps, alors qu’un membre du staff irlandais aurait été victime d’un crachat. Sportivement, l’Irlande avait pourtant pris les devants grâce à un penalty transformé par Troy Parrott à la 39e minute, mais Israël a rapidement égalisé après la pause par l’intermédiaire de Daniel Peretz (47e), sur une frappe détournée d’Oscar Gloukh. Les deux équipes ont finalement dû se contenter de ce partage des points, dans une rencontre où la tension aura largement dépassé le cadre du terrain.