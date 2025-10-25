Un France-Brésil organisé en mars prochain ?

Le classique France-Brésil pourrait bien avoir lieu peu de temps avant la prochaine Coupe du monde 2026, aux États-Unis. Selon TNT Sports Brésil, la CBF a transmis des pré-accords pour organiser deux affiches de prestige face à la France, puis face à la Croatie, lors de la trêve internationale de mars, dernière fenêtre internationale avant la Coupe du monde 2026.

Deux affiches de tailles pour la Seleçao de Carlo Ancelotti qui affronteraient le finaliste et le troisième du dernier Mondial, au Qatar. Ces rencontres ne seront officialisées qu’après la confirmation de la qualification des deux nations européennes pour le Mondial, ce qui pourrait être acté dès la prochaine journée des éliminatoires. Pour rappel, la France reste sur une défaite en amical face au Brésil, en mars 2015, au Stade de France (3-1).