OM : Christophe Dugarry lance un avertissement à Bruno Genesio

Avec seulement trois points au compteur après trois journées et une dixième place au classement, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison poussif, marqué par une défaite à domicile contre le Paris FC (3-2). Sur le plateau de Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry estime que l’effectif a simplement besoin de temps après un mercato estival très agité : «pour le moment je n’ai pas vu la patte Genesio. Je vois plus les défauts de l’OM que ses qualités parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Pour l’instant je vois des individualités : certaines qui s’en sortent et d’autres qui coulent. Je ne vois pas une équipe, ça me saute aux yeux.»

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Pour autant, Dugarry refuse d’être alarmiste et croit en la marge de progression du groupe marseillais sous la conduite de son nouvel entraîneur. Néanmoins, il faudra travailler athlétiquement selon le consultant alors que l’OM est l’équipe qui court le moins depuis le début de saison : «tant que cette équipe n’aura pas pris conscience qu’elle doit courir et faire beaucoup plus, pour moi il y a une marge. Il y a encore beaucoup de travail à faire donc je ne pense pas que cette équipe ait atteint ses limites au bout de trois matchs. Sinon, à quoi servent l’entraîneur, les joueurs, les entraînements ? Si ce n’est que ça, je serai déçu de Genesio.» Voilà qui est dit.