Serie A : la Juventus s'écroule face à l'Atalanta, la Lazio s'en sort contre Benevento

Avant le choc entre Naples et l’Inter ce dimanche soir, trois rencontres de Serie A se jouaient à 15h. La Juventus, 3ème avant le match, se déplaçait à Bergame pour affronter l’Atalanta, 4ème à un point de la Vieille Dame. Dans le même temps, Bologne, 12ème, accueillait la Spezia, 13ème, alors que la Lazio, 6ème, recevait Benevento, 15ème.

Ce choc du haut de tableau entre les Bianconeri et la Dea était finalement le match le moins prolifique des trois. L'Atalanta s'imposait 1-0 en fin de match face à la Juventus grâce à un but de Malinovskyi et prenait alors la 3ème place du classement au détriment de son adversaire du jour. Alors que de l’autre côté, c’était le festival. Les hommes de Simone Inzaghi s’imposaient de justesse 5 buts à 3 face à l’équipe de son frère, Filippo Inzaghi. Comme Bologne qui inscrivait 4 pions à la Spezia (succès 4-1).

Les résultats de 15h :

Atalanta 1 - 0 Juventus : Malinovskyi (87e)

Bologne 4 - 1 Spezia : Orsolini (12e), Barrow (18e), Svanberg (54e, 60e) ; Ismajli (34e)

Lazio 5 - 3 Benvento : Depaoli (10e csc), Immobile (20e, 90e+6), Correa (37e sp), Montipo (48e csc) ; Sau (45e), Viola (63e sp), Glik (85e)

Le classement de la Serie A