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Newcastle réclame un prix fou pour Anthony Gordon

Par Josué Cassé
1 min.
Anthony Gordon célèbre face au PSG. @Maxppp

Quel avenir pour Anthony Gordon ? Annoncé sur le départ ces dernières semaines, l’ailier gauche de Newcastle semble, en effet, avoir des envies d’ailleurs. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2030, l’international anglais de 25 ans a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait s’offrir un nouveau challenge.

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Selon les dernières informations de The Telegraph, il faudra toutefois mettre le prix pour se l’offrir. Ainsi, si le Bayern Munich et Arsenal sont intéressés, Newcastle réclamerait plus de 90 millions d’euros pour céder son protégé. Un sacré montant alors que le principal concerné veut lui régler son avenir avant la Coupe du Monde.

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