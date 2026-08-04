FC Barcelone : Ferran Torres sort du silence sur l’intérêt du PSG

Ferran Torres est bien décidé à mettre la pression au FC Barcelone. Alors que son club prévoit de reprendre les discussions autour de sa prolongation une fois le mercato estival terminé, le champion du monde en titre était sorti du silence et avait ouvert la porte à un départ : «j’ai un contrat avec le FC Barcelone, mais dans le football, on ne sait jamais. J’attends de prendre la bonne décision. Je ne le sais pas encore», avait-il expliqué. Et dans des déclarations publiées par Sportico avant d’être supprimées, l’international espagnol a affirmé que le club catalan devait désormais passer à l’action.

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« Ils doivent me montrer qu’ils me veulent, venir négocier et au final tout est une question de discussion. J’ai un contrat avec Barcelone. C’est vrai qu’au foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais comme j’ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même », a lancé le joueur de 26 ans. L’ancien de Manchester City a également été interrogé sur l’intérêt du Paris Saint-Germain. Sans fermer la porte, Ferran Torres a reconnu qu’il était toujours valorisant d’attirer l’attention d’un tel club.

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Le Barça ne veut pas le prolonger tout de suite

«C’est toujours une bonne chose quand des équipes comme celles-là te veulent. Dans le football, tout peut changer en une minute. On ne sait jamais. Je dois être prêt à tout», a-t-il ajouté. Cette fois, le discours est plus offensif et ressemble à un véritable appel du pied envers le Barça, auquel il demande des preuves concrètes de confiance. Comme nous l’avions révélé, le buteur de la dernière finale de Coupe du Monde souhaite pourtant quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

Selon Sport, le FC Barcelone n’a pourtant pas changé sa feuille de route. Le club souhaite toujours prolonger Ferran Torres, mais les négociations ne devraient reprendre qu’au mois de septembre, une fois le marché des transferts fermé. En interne, les dirigeants assurent également n’avoir reçu aucune demande particulière de la part du joueur, malgré des déclarations qui risquent d’alimenter encore un peu plus les rumeurs autour de son avenir. Un feuilleton qui est loin d’être fini…