CdM, Brésil : Neymar toujours absent de l’entraînement

À trois jours de son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026 face au Maroc, le Brésil tremble de peur. En effet, la sélection de Carlo Ancelotti poursuit sa préparation à Morristown, dans le New Jersey, mais sans Neymar. L’attaquant brésilien était une nouvelle fois absent de l’entraînement collectif hier. Et si certains médias annonçaient le retour de la star sur les pelouses, cela semble se compliquer.

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En pleine rééducation après une blessure avec Santos, Neymar serait d’ores et déjà forfait pour la rencontre contre les Lions de l’Atlas… Sa présence lors des matchs suivants face à Haïti et à l’Écosse reste également incertaine. Un coup dur pour les supporters sud-américains, qui reste tout de même à confirmer. Pour rappel, les hommes d’Ancelotti entameront leur tournoi au MetLife Stadium d’East Rutherford face au vainqueur (sur tapis vert) de la dernière CAN.