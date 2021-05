Premier League : Everton, surpris par Sheffield United, perd des plumes pour l'Europe

C'est une bien mauvaise opération dans la course à l'Europe qu'a réalisé Everton en s'inclinant 1-0 face à la lanterne rouge du championnat, Sheffield United, pour le compte de la 36ème journée de Premier League. C'est le jeune Daniel Jebbison (17 ans) qui a inscrit le seul but de cette partie (7e), jouant ainsi un vilain tour à Carlo Ancelotti et ses hommes pour son premier match de Premier League avec les Blades, à Goodison Park. Daniel Jebbison est aussi devenu, à 17 ans et 309 jours, le plus jeune joueur de l'histoire de la PL à marquer pour sa première titularisation dans la compétition.

Car avec cette défaite qui pourrait leur coûter très cher, les Toffees (8èmes, 56 points) manquent l'opportunité de revenir à hauteur de Tottenham et West Ham. Everton, qui n'a pris qu'un point sur six possibles cette semaine, voit également Arsenal revenir à une longueur, à deux journées de la fin. Sheffield United (20ème, 20 points) peut savourer cette belle victoire, la deuxième de cet exercice 2020-2021. Les Blades peuvent conclure leur saison en toute décontraction.

