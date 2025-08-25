Chypre : Paphos, l’étonnant club de David Luiz qui impressionne en Ligue des Champions

Sixième meilleure nation dans les compétitions européennes dans cette saison 2025/2026, Chypre réalise un exercice extraordinaire. Malgré la sortie de l’Aris Limassol au 3e tour qualificatif de la Ligue Europa Conference contre le redoutable AEK Athènes (5-3 après prolongations au cumulé), les trois autres clubs engagés brillent de mille feux. L’Omonia Nicosie est en barrages de la même compétition contre le Wolfsberger AC (défaite 2-1 à l’aller) après avoir écarté le Torpedo Kutaïssi et l’Araz Nakhitchevan facilement. En Ligue Europa, l’AEK Larnaca s’est offert le scalp du Partizan Belgrade, de Celje et du Legia Varsovie et affronte les Norvégiens de Brann Bergen pour aller en phase de poules (défaite 2-1 à l’aller). Enfin, en Ligue des Champions, Paphos surprend son monde.

Une vraie épopée pour Paphos

Jamais tête de série durant son parcours pour sa première qualification pour les tours préliminaires, le champion de Chypre en titre a surpris le Maccabi Tel-Aviv (2-1 au cumulé) avant de ne faire qu’une bouchée du Dynamo Kiev (3-0 au cumulé). En barrages de la Ligue des Champions, les Chypriotes ont affronté l’Étoile Rouge de Belgrade. Et le match aller dans le terrible antre du club serbe, le Stade Rajko Mitić plus connu comme "Marakana" a permis de voir un récital des Chypriotes. Vite en tête sur un but de Joao Correira (1re), avant que le pion de Bruno (29e) soit refusé pour une main, Pepê a doublé la mise en seconde période sur penalty (52e) avant que Bruno Duarte réduise l’écart (58e) sur penalty. Avec ce succès 2-1, Paphos est à un match de la phase de poules de la Ligue des Champions.

«Nous avons eu de la chance de marquer en première période, mais nous nous sommes créé d’autres occasions par la suite. Le résultat est juste, mais nous n’avons fait que 50 % de notre travail. Nous abordons le match retour avec un bon score. Ils savaient que pour moi, pour eux, pour l’équipe et pour les supporters, c’était un jour spécial. C’est le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu. Je remercie les gens, ceux qui sont venus et ceux qui nous ont suivis à la télévision. Nous ne représentons pas seulement Paphos, mais tout Chypre», a ainsi déclaré le coach espagnol de cette équipe Juan Carlos Carcedo après la rencontre. Ce dernier était d’ailleurs l’adjoint historique d’Unai Emery à Almeria, à Valence, au Spartak Moscou, à Séville, au Paris Saint-Germain et à Arsenal.

La patte Roman Dubov

C’est aussi un joli tour de force pour une équipe qui n’existait tout simplement pas, il y a 11 ans. Situé à Paphos, une ville de seulement 30 000 habitants, il est issu de la fusion des clubs de l’AEP Paphos et l’AEK Kouklia. Débutant en deuxième division chypriote, cette équipe sera promue au terme de la saison 2014/2015 dans l’élite. Redescendant immédiatement, Paphos remontera dans la foulée avant de passer sous le contrôle de l’entreprise Total Sports Investments détenue par Roman Dubov, un homme d’affaires britannique d’origine russe. Permettant à son équipe de se stabiliser avec une bonne structure financière, il dispose d’une vision sur le long terme et compte établir Paphos comme une nouvelle puissance au sein d’un pays où l’APOEL Nicosie et l’Omonia Nicosie sont des formations historiques.

«Nous avons dit dès le premier jour : tout ce que les grands clubs comme Manchester United ou Chelsea ont, nous devrions l’avoir aussi. Peut-être à plus petite échelle, mais jamais avec une qualité moindre. « Le pays est idéalement situé géographiquement, avec un accès à l’UE, une fiscalité avantageuse, une transparence juridique et une excellente qualité de vie. Si le pays met en œuvre les améliorations nécessaires en matière de numérique et d’infrastructures, il pourrait faire un bond en avant économiquement et culturellement. Nous ne sommes pas là pour créer un moment. Nous sommes là pour construire un héritage», avait-il notamment confié à Economy Today.

Une équipe multiculturelle et des succès

Depuis 2023 tout est allé plus vite pour Paphos. Remportant la Coupe de Chypre contre l’Omonia Nicosie (3-0), ce club qui dispose sur son logo du visage d’Evagoras Pallikarides, poète et révolutionnaire chypriote exécuté à 19 ans par pendaison en 1957, découvrait ainsi sa première qualification européenne. Malgré une élimination contre Elfsborg (8-2 au cumulé) lors des tours préliminaires de la Ligue Europa, Paphos allait rebondir contre le Zalgiris Vilnius (4-2 au cumulé), le CSKA Sofia (5-2 au cumulé) et Cluj (3-1 au cumulé) pour rejoindre la phase de ligue de la Ligue Europa Conference. Sorti 12e avec des victoires contre Petrocub, Astana ou encore Celje, Paphos ira jusqu’en huitième de finale et une défaite contre Djurgårdens (3-1 au cumulé). Sacré dans le même temps champion de Chypre, Paphos est désormais dans la cour des grands.

Et l’effectif de Paphos s’est renforcé au cours des dernières années. Le club dont Kévin Bérigaud (ex Evian-Thonon-Gaillard et Montpellier) est le 4e meilleur buteur de son histoire dispose en ses rangs actuellement de Jay Gorter, gardien arrivé cet hiver de l’Ajax Amsterdam, l’international sénégalais Moustapha Name, l’international suédois Ken Sema ou l’international croate Mislav Orsic. Le plus connu reste cependant, le défenseur brésilien David Luiz arrivé cet été. «Le Paphos FC est fier d’annoncer la signature de l’icône du football brésilien David Luiz , qui rejoint le club avec un contrat jusqu’en 2027. Ce transfert historique marque le moment le plus historique du football chypriote : l’arrivée d’une superstar mondiale dont le nom a résonné dans les plus grands stades du monde», avait annoncé le club chypriote à son arrivée. Ainsi, quatorze nationalités différentes (Mozambique, Chypre, Bosnie-Herzégovine, Roumanie, Cap-Vert, Congo …) sont représentées dans le vestiaire de Paphos. Un mélange qui fonctionne bien et qui n’est qu’à un pas d’aller en Ligue des Champions.