L’OL signe avec un nouveau sponsor majeur

Winamax devient officiellement un partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais. Le leader du poker en ligne et des paris sportifs s’est engagé avec le club rhodanien pour les trois prochaines saisons. Dès l’exercice 2026-2027, le célèbre « W » rouge apparaîtra sur le haut du dos du maillot lyonnais lors de l’ensemble des rencontres de Ligue 1. Un accord qui permet à la marque de renforcer sa présence dans le football français aux côtés du septuple champion de France.

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Ce partenariat dépassera même la simple visibilité sur le maillot. Winamax sera présent au Groupama Stadium avec de nombreuses opérations les jours de match «en proposant des animations immersives pour la communauté lyonnaise» et des expériences permettant aux supporters de découvrir les coulisses du club. Des tournois de poker seront également organisés au cours des trois prochaines saisons, tandis que la marque proposera des contenus et formats sponsorisés sur les différentes plateformes digitales de l’OL.