Mercato : le FC Barcelone compte bien défier le gouvernement espagnol

C'est la polémique qui commence à monter en Espagne. La semaine dernière, on apprenait notamment que le gouvernement et le fisc allaient surveiller de très près les agissements des clubs ayant fait appel au chômage partiel pour payer leurs employés en temps de crise. En première division espagnole, ils seraient ainsi huit à avoir bénéficié d'aides de l'état pour prendre en charge les émoluments de leurs salariés. Parmi eux, on retrouve le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, entre autres.

Le président de Getafe, Angel Torres, avait également poussé un coup de gueule plus tôt cette semaine : « j'espère que les clubs qui ont fait appel au chômage partiel ne pourront pas recruter cet été. Il ne manquerait plus qu'un club qui a bénéficié du chômage partiel vienne voler un joueur à Getafe en payant 20 millions d'euros. Ça n'a pas de sens ». Des propos qui ont été plutôt bien accueillis par les fans de football de l'autre côté des Pyrénées.

Le Barça a des arguments pour se défendre

Mais voilà que le quotidien AS en dit un peu plus. Le média ibérrique explique ainsi que, même si les finances du club ne sont pas au beau fixe, les Catalans vont tout faire pour recruter Lautaro Martinez. Et les mesures prises par le gouvernement ne seront pas un problème, puisque les dirigeants barcelonais expliquent que le chômage partiel a servi à payer les employés du club, mais pas les joueurs de l'équipe première. Un accord avait effectivement été trouvé avec la bande de Lionel Messi pour une réduction conséquente des salaires, et à partir de là, les Barcelonais estiment qu'ils ne sont pas forcément concernés par ce sujet puisque les aides du chômage partiel ne concernaient pas directement les joueurs.

Josep Maria Bartomeu et compagnie devront cependant être vigilants puisque le fisc sera à l'affût et ne laissera rien passer. Une salle aurait même déjà été aménagée depuis quelques temps dans les bureaux du Camp Nou pour que les inspecteurs du fisc puissent s'y installer. Le journal rajoute que les Catalans vont avant tout tenter de dégraisser et de se séparer de plusieurs joueurs, afin de faire baisser cette masse salariale conséquente notamment.