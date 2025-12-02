PL : victoire folle de Manchester City à Fulham 5-4, Everton l’emporte à Bournemouth grâce à Grealish

Cette rencontre entre Fulham et Manchester City restera comme l’un des moments phares de cette saison en Angleterre. Après 44 minutes de jeu pourtant, rien ne laissait présager un tel affrontement. Manchester City menait 3-0 grâce au 100e but d’Haaland (17e) en Premier League, à Reijnders (37e) et Foden (44e), lequel a finalement inscrit un doublé au retour des vestiaires (48e). Entre temps, Smith-Rowe avait réduit la marque (45e+2) pour un semblant de suspense en seconde période.

Les Skyblues ont même mené 5-1 avec le but contre son camp de Berge (54e) et se dirigeaient vers un large succès. Sauf que la magie du football a opéré et offert un finish absolument dingue. Iwobi (57e) puis un doublé de Chukwueze (72e, 78e) ont permis aux Cottagers de revenir à un tout petit but de leur adversaire du soir avec encore un bon quart d’heure à jouer avec le temps additionnel. Malgré cela, et quelques petites situations, Fulham n’est jamais revenu et s’incline 5-4 dans cette 14e journée. 2e, City revient à deux petites longueurs d’Arsenal. Dans le même temps, Everton s’est imposé à Bournemouth 1-0 grâce à un but de Grealish (73e).

Les résultats des matchs de 20h30 :

Bournemouth 0 - 1 Everton : Grealish (73e)

Fulham 4 - 5 Manchester City : Smith-Rowe (45e+2), Iwobi (57e), Chukwueze (72e, 78e) ; Haaland (17e), Reijnders (37e), Foden (44e, 48e), Berge (csc 54e)