Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

PL : victoire folle de Manchester City à Fulham 5-4, Everton l’emporte à Bournemouth grâce à Grealish

Par Maxime Barbaud
1 min.
Erling Haaland sous les couleurs de Manchester City. @Maxppp
Fulham 4-5 Man City

Cette rencontre entre Fulham et Manchester City restera comme l’un des moments phares de cette saison en Angleterre. Après 44 minutes de jeu pourtant, rien ne laissait présager un tel affrontement. Manchester City menait 3-0 grâce au 100e but d’Haaland (17e) en Premier League, à Reijnders (37e) et Foden (44e), lequel a finalement inscrit un doublé au retour des vestiaires (48e). Entre temps, Smith-Rowe avait réduit la marque (45e+2) pour un semblant de suspense en seconde période.

La suite après cette publicité

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 30 13 +18 9 3 1 25 7
2 Logo Man City Man City 28 14 +16 9 1 4 32 16
3 Logo Chelsea Chelsea 24 13 +12 7 3 3 24 12
4 Logo Aston Villa Aston Villa 24 13 +5 7 3 3 16 11
5 Logo Brighton Brighton 22 13 +5 6 4 3 21 16
Voir le classement complet

Les Skyblues ont même mené 5-1 avec le but contre son camp de Berge (54e) et se dirigeaient vers un large succès. Sauf que la magie du football a opéré et offert un finish absolument dingue. Iwobi (57e) puis un doublé de Chukwueze (72e, 78e) ont permis aux Cottagers de revenir à un tout petit but de leur adversaire du soir avec encore un bon quart d’heure à jouer avec le temps additionnel. Malgré cela, et quelques petites situations, Fulham n’est jamais revenu et s’incline 5-4 dans cette 14e journée. 2e, City revient à deux petites longueurs d’Arsenal. Dans le même temps, Everton s’est imposé à Bournemouth 1-0 grâce à un but de Grealish (73e).

Les résultats des matchs de 20h30 :

Bournemouth 0 - 1 Everton : Grealish (73e)

Fulham 4 - 5 Manchester City : Smith-Rowe (45e+2), Iwobi (57e), Chukwueze (72e, 78e) ; Haaland (17e), Reijnders (37e), Foden (44e, 48e), Berge (csc 54e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Man City

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Man City Logo Manchester City FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier