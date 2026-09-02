Barça : la raison du mal-être de Lamine Yamal lors de la première journée est connue

La sortie de Lamine Yamal lors de la première journée de Liga avait particulièrement marqué les esprits. Remplacé à la 65e minute face à Elche alors que le Barça menait déjà 2-0, le jeune ailier n’avait pas caché sa frustration, apparaissant même au bord des larmes. Pourtant, contrairement aux rumeurs qui évoquaient une colère liée à la situation d’Alejandro Balde ou au départ de Ferran Torres, la raison était tout autre.

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Selon les informations de The Athletic, Yamal était avant tout déçu de son propre niveau. Après plusieurs mois perturbés par des douleurs à l’aine puis une blessure musculaire avant le Mondial, l’Espagnol estimait ne pas être encore revenu à son meilleur niveau. Ses occasions manquées contre Elche, dont deux franches, ont renforcé cette frustration. À seulement 19 ans, le crack du Barça se montre donc particulièrement exigeant envers lui-même, avec l’ambition permanente de performer au plus haut niveau. Ce lundi soir, il s’est offert un super doublé face au Rayo Vallecano (5-2).