Ligue des Champions : quel onze pour le PSG face à l’AC Milan

C’est une montée en puissance bienvenue après les doutes du mois dernier. Luis Enrique avait un grand sourire hier après le nouveau succès des siens contre Montpellier 3-0. Non seulement son équipe prend trois points de plus et récupère provisoirement la première place de Ligue 1 (en attendant le match de Nice), mais elle a convaincu dans le contenu. Le PSG a dominé son adversaire du début à la fin et a encore une marge de progression. La formule dans un 4-4-2 hybride semble être à la bonne au moment d’aborder la phase retour dans sa poule de Ligue des Champions.

Pas le temps de fêter cette 5e victoire de suite toutes compétitions confondues, les Parisiens ont déjà rendez-vous avec l’AC Milan mardi soir. Un nouveau succès les placerait sur une voie royale vers les 8es de finale. En plus de cela, la prestation de vendredi et des dernières rencontres offre à Luis Enrique de plus en plus de marge en sortie de banc. Il n’a pas que 11 joueurs, mais bien un groupe de 14 ou 15 éléments capables d’entrer dans le onze de départ. Bien sûr, il y a toujours les certitudes, comme pour Gigio Donnarumma qui est certain de démarrer à Giuseppe Meazza.

Lee et Vitinha luttent pour une place

«Je crois que c’est ce qu’on cherche, d’avoir les meilleurs résultats et de les avoir avec notre idée de jeu. Ce que je vois est positif et l’objectif est de continuer à être efficace et améliorer nos performances», assure le coach francilien. Ce dernier devrait bel et bien titulariser la même défense contre les Rossoneri. Hakimi et Lucas Hernandez ne souffrent d’aucune contestation sur les côtés, d’autant que le Français a été laissé en grande partie au repos contre le MHSC et que le Marocain, double passeur hier, a été remplacé à un gros quart d’heure de la fin de match.

En l’absence de Danilo Pereira, blessé jusqu’à la trêve, la charnière ne bougera pas non plus avec l’association Marquinhos-Skriniar. Le Slovaque monte en régime d’ailleurs depuis quelques matchs. L’une des principales incertitudes intervient dans l’entrejeu. Warren Zaïre-Emery, décidément intenable depuis le début de saison sera accompagné de Manuel Ugarte pour une paire particulièrement physique. Qui sera le 3e homme ? Luis Enrique a souvent fait confiance à Vitinha, buteur après être entré contre Montpellier, mais Lee Kang-in monte en puissance, à l’image de sa très belle prestation au Parc où lui aussi a marqué.

Qui pour accompagner Mbappé et Dembélé ?

Devant aussi, il demeure plusieurs options. Kylian Mbappé sera évidemment titulaire, très probablement comme Ousmane Dembélé, toujours à la recherche de son premier but sous les couleurs parisiennes mais de plus en plus convaincant sur le terrain. En revanche à la pointe de l’attaque, Randal Kolo Muani, titulaire hier, et Gonçalo Ramos, qui a démarré à Brest, se disputent la place. Les deux joueurs sortent des prestations irrégulières. L’un comme l’autre, souvent meilleurs en entrant en cours de match depuis le début de la saison. À Luis Enrique de trancher.