Mika Godts vide son sac sur le PSG et la Belgique

Cet été 2026, Mika Godts est passé par tous les états. Il y a eu tout d’abord la déception de ne pas figurer dans la liste de la Belgique pour la Coupe du Monde 2026. Et elle est toujours présente comme le Diable Rouge l’a avoué ce lundi lors d’un entretien accordé à La Dernière Heure. « C’était une très grande déception mais ça m’a donné encore plus envie de jouer un Mondial. Je suis encore plus affamé. Je sais que j’ai tout fait pour y être la saison passée et je n’y mets pas d’affect. Le coach de l’époque a fait ses choix et les Diables ont quand même fait un beau tournoi sans moi ». Mais il a profité du départ de Rudi Garcia et de l’arrivée de Mark van Bommel pour faire son retour en équipe nationale durant cette première trêve internationale de la saison.

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Vendredi, Godts, qui était titulaire face à l’Italie en Ligue des Nations, s’est illustré avec notamment un but inscrit lors de la victoire 2 à 0. La DH lui a d’ailleurs demandé s’il pensait que Rudi Garcia était devant sa télévision pour suivre son ancienne équipe. « Je ne sais pas et j’ignore ce qu’il a pensé s’il a allumé sa télévision (sourire) ». Si tel est le cas, l’ancien coach de l’OM et de l’OL a dû apprécier la performance de la recrue parisienne, vraiment à son avantage face à Donnarumma et ses coéquipiers. Pour sa deuxième cape avec son pays, Godts portait d’ailleurs un numéro mythique, le 10. « Je n’ai pas choisi, on me l’a donné. Je ne m’en plains pas, c’est un joli numéro ».

Godts prévient la concurrence

Sans pression, il veut se faire une place dans un groupe où la concurrence est féroce. Son principal adversaire à gauche se nomme Jérémy Doku (Manchester City). « Je suis prêt à affronter n’importe quelle concurrence. Si j’ai franchi une étape cet été, c’est aussi pour ça. Être dans un grand club aide, c’est ainsi le foot de haut niveau. » Cet été, le natif de Leuven a quitté l’Ajax Amsterdam pour rejoindre le Paris Saint-Germain, double vainqueur de la Ligue des Champions. Un pas de géant dans la carrière de Godts, recruté notamment pour remplacer Bradley Barcola, parti à Liverpool, et concurrencer le titulaire Khvicha Kvaratskhelia. Mais nous vous avons expliqué la semaine dernière que ses premiers pas étaient jugés très timides à Paris, où on attend mieux et plus de sa part.

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Mais son adaptation prend un peu de temps. Pour sa défense, le Belge n’a démarré aucun match (6 entrées en jeu, 1 but). Conscient des attentes, le joueur acheté 55 M€ (bonus compris) a évoqué une première fois sa situation. « J’ai le temps, j’ai le temps. Le coach et le club croient en moi. Ils m’ont acheté, donc c’est normal. L’équipe est bien, elle m’aide beaucoup. Les joueurs m’aident aussi beaucoup. Je suis calme. J’essaie de jouer à un haut niveau et de faire de mon mieux. Ça se passe très bien. Je n’ai pas de pression, le club croit en moi et mes coéquipiers m’aident beaucoup à m’adapter. Je suis très calme et j’essaie de faire du mieux que je peux. Après, ils sont tous très tranquilles, ils m’aident beaucoup et je vois que mon niveau augmente beaucoup avec ce genre de joueurs. C’est toujours différent quand tu joues dans un grand club européen. Mais j’essaie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de travailler dur. »

Le Belge évoque sa situation à Paris

Ce lundi, l’ailier gauche en a remis une couche. Quand il lui a été demandé si son match de vendredi pouvait convaincre Luis Enrique de le titulariser, il a été très clair : « je ne vois pas ce match comme ça. Le PSG croit en moi et on me laisse le temps de travailler. Le groupe m’aide beaucoup et je sens que mon niveau augmente. Le niveau des entraînements est très élevé ». Il travaille avec des joueurs de classe internationale. Godts n’a pas pu choisir quand on lui a demandé quel joueur du PSG l’impressionne le plus. « Franchement, tous. Ce qui m’impressionne le plus, c’est de voir tous ces grands joueurs qui travaillent les uns pour les autres. Il y a une vraie force collective ». Le Belge a aussi évoqué sa façon de jouer qui évolue depuis son transfert.

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Lucho lui demande notamment d’effectuer un repli défensif plus important. « Oui, j’apprends beaucoup de choses dans ce domaine. C’est important pour lui (Luis Enrique) ». Malgré des débuts timorés, l’ancien joueur de l’Ajax se sent déjà très bien à Paris et en France. « Bien sûr ! La ville est magnifique. Si je suis déjà allé voir Céline Dion ? Non, pas encore (rires) (…) Ma femme est enceinte et on est super heureux. Je peux juste espérer que les bonnes nouvelles continuent ». Cela passera par de bonnes performances avec la Belgique. Annoncé titulaire face aux Bleus, Godts aura l’occasion de poursuivre sur sa belle lancée. Ce qui serait une excellente nouvelle pour les Diables Rouges mais aussi pour le PSG, qui croit en lui.