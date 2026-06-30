Coupe du Monde 2026 : Kimmich pense que l’Allemagne « mérite d’être éliminé »

Ce lundi, l’Allemagne a été éliminée de la Coupe du Monde 2026 dès les huitièmes de finale par le Paraguay, au terme d’une rencontre indécise conclue aux tirs au but (1-1, 3-4 t.a.b.). Longtemps accrochés et incapables de faire la différence durant les 120 minutes de jeu, les Allemands ont finalement cédé lors de la séance fatidique, laissant échapper une qualification qui leur semblait pourtant à portée de main après avoir recollé au score en seconde période.

La suite après cette publicité

Joshua Kimmich a tenu à rappeler les responsabilités de son équipe après l’élimination face au Paraguay : « bien sûr, j’espère que Julian Nagelsmann n’aura pas démissionné. Au final, ce sont nous, les joueurs, qui sommes sur le terrain, et nous devons avoir l’ambition et le niveau nécessaires pour battre un adversaire comme le Paraguay, avec tout le respect que je lui dois. Mais puisque vous en parlez, je ne m’étais pas rendu compte sur le moment qu’ils s’étaient qualifiés en tant que troisièmes de leur groupe. Nous devons nous fixer comme objectif de remporter le match. Personne ne devrait même songer à rejeter la faute sur l’arbitre ou sur la séance de tirs au but aujourd’hui. Si on n’arrive pas à s’imposer en 120 minutes, alors on mérite d’être éliminés. On ne peut pas compter sur la chance ou la malchance. Notre équipe doit avoir les qualités nécessaires pour battre de manière décisive. » Le message est très clair.